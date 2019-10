Sporting bate Leões de Porto Salvo em segunda parte demolidora

O Sporting venceu, este sábado, o CR Leões de Porto Salvo por 6-1, em jogo a contar para a 7.ª jornada do campeonato nacional de futsal.A dois minutos do intervalo, Cardinal inaugurou o marcador com um remate que só parou no fundo das redes da baliza do CR Leões de Porto Salvo.Na segunda parte, os leões regressaram dos balneários com a pontaria mais afinada e, logo aos quatro minutos, Alex aumentou a vantagem verde e branca. Cinco minutos depois, foi a vez de Pauleta aumentar a vantagem para o conjunto leonino, após passe de Cardinal.O Sporting continuou a pressionar o CR Leões de Porto Salvo e, fizeram mais três golos com Erick a bisar e Taynan a marcar pelo meio. Na resposta, Fábio Aguiar fez o único para a formação visitante.Com este resultado, o Sporting permanece na 2.ª posição da tabela classificativa, com menos três pontos que o líder Benfica. Na próxima jornada os leões visitam o Fundão.