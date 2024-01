Sporting-Benfica nos 'oitavos' da Taça de Portugal de futsal

E temos dérbi nos 'oitavos' da Taça de Portugal de futsal. Realizou-se hoje o sorteio da prova rainha e quis o destino que Sporting e Benfica se defrontassem no Pavilhão João Rocha numa fase ainda bastante precoce da competição. Quer isto dizer que ao fim de três épocas vamos ter uma final diferente. Nos restante jogos, destaque ainda para a visita do Sp. Braga ao reduto do Torreense e para a receção do Portimonense ao Caxinas.Nº1: Sporting-BenficaNº2: Torreense-Sp.BragaNº3: AMSAC-Leões Porto SalvoNº4: Marítimo-Ferreira do ZêzereNº5: Rio Ave-BarbarenseNº6: Modicus-Dínamo SanjoanenseNº7: Portimonense-CaxinasNº8: Belenenses-Nogueiró TenõesFINAL EIGHTNº1.1: Nº3 x Nº6Nº1.2: Nº8 x Nº1Nº1.3: Nº5 x Nº2Nº1.4: Nº4 x Nº7Nº2.1: Nº1.1 x Nº1.2Nº2.2: Nº1.4 x Nº1.3Nº2.1 x Nº2.2