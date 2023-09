Sporting castigado com um jogo à porta fechada

O Conselho de Disciplina da FPF condenou o Sporting a um jogo à porta fechada e a multas que totalizam 1.275 euros pelos incidentes registados na Supertaça de futsal de 2022, realizada no Pavilhão do Centro de Congressos de Matosinhos. Já o Benfica foi multado em 714 euros por distúrbios causados pelos adeptos nesse mesmo jogo.Os incidentes passaram-se na Supertaça realizada a 25 de setembro do ano passado, onde os leões venceram as águias no desempate por penáltis (3-1 após empate 4-4). O castigo de um jogo à porta fechada ao Sporting resulta de uma agressão dos adeptos a um Assistente de Recinto Desportivo da empresa 2045. Já a multa deve-se a 10 cadeiras danificadas pelos simpatizantes dos leões. Do lado do Benfica, a multa de 714 deve-se a 18 cadeiras danificadas e à utilização de tochas dentro do pavilhão.