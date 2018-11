Sporting coloca este domingo à venda bilhetes para os jogos da Champions

O Sporting vai colocar este domingo à venda os bilhetes para os três jogos da UEFA Futsal Champions League que a equipa vai disputar no Pavilhão João Rocha este mês.A 15 de novembro os leões recebem os russos do Sybiryak (20h30); dia 16 defrontam os croatas do NV Makarska (20h30) e no dia 18 o Benfica (19h00).Depois de comercializar o bilhete de competição desde o dia 25 do mês passado, o clube informa que dispõe de pouco mais de 400 bilhetes para cada um dos três jogos.Os preços individuais são 10 euros para sócios ou 15 euros para adeptos. Mas apenas para os jogos durante a semana, já que para o dérbi com o Benfica, no domingo, a venda é limitada a sócios e o preço é de 15 euros.