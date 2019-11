Sporting começa defesa do título europeu com vitória frente ao Novo Vrijeme

O Sporting começou esta quinta-feira a defesa do título europeu de futsal com o pé direito. Os leões, orientados por Nuno Dias, venceram o Novo Vrijeme, por 4-0.Alex, Pany Varela, Leo e Pauleta foram os autores dos golos leoninos frente aos campeões croatas.Amanhã, sexta-feira, o Sporting vai medir forças com o Ayat, na segunda ronda do Grupo B.