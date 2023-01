Sporting condenado a pagar 4 mil euros ao Benfica por danos causados pelos adeptos

O Conselho de Disciplina da FPF condenou o Sporting a pagar 3.950 euros ao Benfica por danos causados pelos adeptos leoninos no dérbi de futsal realizado a 18 de outubro do ano passado, na Luz, a contar para a 2.ª jornada da Liga Placard e que terminou empatado a uma bola.

A decisão do órgão foi tomada no dia 6 e hoje o acórdão foi tornado público. Além de terem de indemnizar o rival, os leões terão também de pagar 1.224 euros de multa.



Segundo o acórdão, o valor que o Sporting terá de pagar ao Benfica deve-se ao facto dos adeptos leoninos terem partido "21 cadeiras da bancada" e pintado "duas paredes do recinto desportivo com spray". Já a multa resulta de terem cantado, "em coro, por diversas vezes, as expressões 'em cada lampião há um cabrão', 'piu piu, a puta que os pariu', 'o Benfica é só merda, bate palmas, é só merda, bate palmas'".



Refira-se que, esta noite (21 horas) há novo dérbi, no Pavilhão João Rocha, para a 13.ª ronda do campeonato.