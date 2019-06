Os jogadores portugueses de futsal Pedro Cary e André Sousa terminaram este domingo a ligação contratual com o Sporting, anunciou o clube leonino no site oficial.Após nove anos a representar os leões, Pedro Cary despede-se do clube com vários títulos, nomeadamente uma Liga dos Campeões, seis campeonatos nacionais, cinco Taças de Portugal, duas Taças da Liga, cinco Supertaças e quatro Taças de Honra.Através do sítio oficial, o Sporting sublinha ainda que o internacional português "ficará para sempre ligado ao clube como dos grandes nomes que contribuíram para o domínio do futsal nacional e internacional por parte do Sporting".Quanto ao guarda-redes André Sousa, o clube leonino enaltece igualmente as várias conquistas, desejando a ambos os atletas "as maiores felicidades pessoais e profissionais".