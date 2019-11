Sporting conquista segunda vitória consecutiva na Ronda de Elite da Liga dos Campeões

O Sporting venceu esta sexta-feira o Ayat, por 5-2, na segunda jornada do grupo B da Ronda de Elite da liga dos Campeões de futsal.Os leões, campeões europeus em título, somam agora 6 pontos e na última jornada vão defrontar o Tyumen, que esta tarde mede forças com o Novo Vrijeme (jogo começa às 14h).Já o Benfica voltou a perder no grupo C e está afastado da final four da Liga dos Campeões em futsal.Esta sexta-feira, o Ayat necessitou de apenas 28 segundos para inaugurar o marcador frente ao sporting, por intermédio de Lopatyuk, mas a equipa lisboeta deu a volta ao resultado no curto espaço de dois minutos, com golos dos italianos Cavinato, aos sete, e do Alex Merlim, aos nove.O Sporting, que demonstrou clara superioridade sobre a equipa cazaque, aumentou a vantagem a 13 segundos do intervalo, por intermédio do brasileiro Alex, e iniciou a segunda parte a marcar o quarto golo, aos 23 minutos, através de Cardinal.O brasileiro Matheus Preá devolveu alguma emoção ao encontro, ao reduzir aos 33 minutos, mas o Ayat nunca esteve em posição de contrariar o triunfo sportinguista, não ousando sequer alinhar com guarda-redes avançado na fase final, em que Cardinal bisou e fixou o 5-2 final, aos 39.