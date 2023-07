Sporting contrata Rafa Félix

O Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação de Rafa Félix para a equipa de futsal. O fixo brasileiro, de 25 anos, chega do SCU Torreense, onde se sagrou campeão nacional da segunda divisão na última temporada."Quando recebi o convite do Sporting não pensei duas vezes, trabalhamos uma carreira inteira em prol do sonho de representar um clube tão grande como este", começou por dizer o jogador aos canais de comunicação do Sporting.Rafa Félix está a recuperar de uma lesão, sofrida no último jogo da temporada transata, mas tranquilizou os adeptos leoninos. "A recuperação está a correr bem. Não imaginava apresentar-me lesionado, mas tenho a certeza de que aqui vou ter os melhores tratamentos e profissionais. Vou estar de voltar o mais rápido possível para ajudar na quadra", frisou.Depois, descreveu-se como jogador. "Sou um fixo que joga com o pé direito e as minhas principais caraterísticas são de marcação ao pivô de referência, mas também sou móvel e tenho técnica. Acredito que tenho bastante para dar ao Sporting".