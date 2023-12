Sporting derrota AMSAC à boleia de Paçó

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting sofreu, mas apurou-se para os quartos-de-final da Taça da Liga ao triunfar sobre o AMSAC, em Loures, por 5-3. Os pupilos de Nuno Dias estiveram em desvantagem por três ocasiões e tiveram que se esmerar para operar a reviravolta e obter a qualificação.

A formação de Santo António dos Cavaleiros entrou disposta a surpreender e, logo aos 3 minutos, João Damião, assistido por Henrique, inaugurou o marcador. Os leões responderam de imediato e Tomás Paçó, assistido por Pany Varela, restabeleceu a igualdade. Todavia, sempre rápidos nas transições ofensivas, os locais voltaram a adiantar-se no marcador, num grande remate de Tiago Santos. A resposta leonina surgiu pouco depois, com Wesley a finalizar um canto batido por Alex Merlim, selando a igualdade a dois com que se chegou ao intervalo.

Na segunda parte, a ousadia da turma da divisão secundária continuou e os anfitriões voltaram a colocar-se na frente do marcador quando Porfírio finalizou à boca da baliza um passe de Tomás Silva. Porém, até final, a maior valia dos leões veio ao de cima e a reviravolta acabou por se concretizar através dos golos consecutivos de Diogo Santos, Tomás Paçó e Zicky.

O Sporting qualifica-se, assim, para os quartos-de-final da prova, que se disputam a 18 de janeiro. As meias-finais são a 20 e a final no dia seguinte.