Sporting desmente Guitta sobre proposta de renovação: «Clube propôs manter condições»

O Sporting emitiu um comunicado este sábado a desmentir as palavras de Guitta. Nas redes sociais o guarda-redes explicou que deixou o clube de Alvalade (vai rumar à Rússia) porque a proposta de renovação que lhe foi apresentada era inferior ao que ganhava até então.Os leões garantem que o jogador e o empresário pretenderam "melhorar substancialmente as condições atuais" do jogador e que o Sporting, em contrapartida, propôs mantê-las. A sugestão do clube foi, acrescenta o mesmo comunicado, recusada."O Sporting Clube de Portugal agradece ao atleta Thiago Rocha (Guitta) os cinco anos em que honrou a camisola do clube para, juntamente com os seus colegas de equipa, se tornar um dos melhores do mundo, e atingir o pódio do futsal mundial de verde e branco.Durante o processo negocial, o jogador (por intermédio do agente), na sua total liberdade, pretendeu melhorar substancialmente as suas condições actuais, as quais o Sporting CP propôs manter. No entanto, as mesmas foram rejeitadas.Apesar dos esforços empenhados, no dia 6 de janeiro fomos informados de que o jogador tinha tomado opção de assinatura por outro clube que foi ao encontro das suas ambições financeiras.É uma decisão que cabe ao Sporting CP respeitar e ao atleta frontalmente assumir, honrando os valores que neste caso são, esses sim, inegociáveis.São cinco anos de história que não se apagam e aos quais o Sporting CP agradece a Guitta todo o seu contributo, dedicação e profissionalismo."