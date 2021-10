Sporting e Benfica elogiam feito histórico da Seleção Nacional de futsal

Sporting e Benfica felicitaram este domigno a Seleção Nacional de futsal pela conquista do título mundial, elogiando o feito histórico alcançado na Lituânia.

"João Matos, Erick Mendonça, Pany Varela, Pauleta, Zicky Té, Tomás Paçó e Miguel Ângelo sagraram-se, neste domingo, campeões do mundo de futsal. Portugal é assim campeão mundial três anos depois de ter conquistado o Campeonato da Europa", indica o Sporting no site oficial.

O Sporting assinala que "sete leões [sagraram-se] campeões do mundo", observando que os dois golos da equipa das 'quinas' na vitória por 2-1 sobre a Argentina, na final do torneio, foram marcados por Pany Varela, jogador da equipa 'leonina'.

"Parabéns à seleção nacional de futsal pela conquista inédita do Mundial, na Lituânia. Depois do Campeonato da Europa em 2018, este é mais um título que muito orgulha os portugueses", referem, por sua vez, os 'encarnados', no seu site oficial. "Estão de parabéns por mais este feito histórico para o desporto português e do qual fizeram parte os nossos atletas Afonso Jesus e André Sousa. Parabéns, campeões do mundo", completou o Benfica.









Portugal sagrou-se pela primeira vez campeã mundial, ao vencer por 2-1 a Argentina, que detinha o título, na final disputada em Kaunas. A equipa das Quinas, que tinha como melhor resultado de sempre na competição o terceiro lugar alcançado em 2000, na Guatemala, tornou-se o quarto país a erguer o troféu, depois de Brasil, Espanha e Argentina, juntando o título mundial ao europeu, que conquistou, também pela primeira vez, em 2018, na Eslovénia.