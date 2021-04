Sporting e Benfica sonham com o segundo título europeu de futsal

Sporting e Benfica procuram alcançar o segundo título europeu de futsal na fase final da Liga dos Campeões que arranca na quarta-feira, em Zadar, na Croácia, para a qual Barcelona, vencedor em 2020, parte como favorito.

A maior competição europeia de futsal de clubes tem este ano lugar no pavilhão Dvorana Kresimir Coric, onde o Benfica defronta os cazaques do Kairat Almaty, na quarta-feira, e o Sporting defronta o KPRF Moscovo, na quinta-feira, no encerramento dos quartos de final.

Após o título em 2019, os 'leões' ambicionam manter a fasquia dos últimos anos, em que foram também 'vice' em 2011, 2017 e 2018, (embora não tenham ido além da Ronda de Elite no ano passado). Com o estatuto de terceiro no ranking, o Sporting sonha com a quinta final, mas terá pela frente um obstáculo complicado no conjunto russo do KPRF, que, apesar de só contabilizar uma presença na fase final, conseguiu logo o terceiro lugar na estreia em 2020.

Ao leme do emblema do clube de Alvalade há quase uma década, Nuno Dias tem guiado os leões aos melhores resultados internacionais da sua história. Perante a ansiada repetição do êxito de 2019, o técnico já mostrou confiança nos seus jogadores, mas também lembrou que este plantel é mais jovem, menos experiente e, sobretudo, muito distinto daquele que triunfou há duas épocas na final sobre o Kairat Almaty.

Para atingir esta fase final, os leões superaram Gentofte (12-1, nos 16 avos de final) e Chrudim (5-1, nos oitavos de final). Caso ultrapasse o primeiro obstáculo, o Sporting disputará a meia-final de sábado com o vencedor do duelo entre os espanhóis do Inter Movistar, que detém o recorde de vitórias europeias (cinco), e os russos do Gazprom-Ugra, campeões da prova na sua primeira participação, em 2016, estando a grande final reservada para segunda-feira.

Por sua vez, o Benfica, que entra com o quinto melhor ranking entre os oito finalistas, estreia-se contra o experiente Kairat Almaty. O emblema cazaque ocupa o quarto posto do ranking e é o recordista de participações (17) no torneio, marcando presença pela nona vez na fase final da competição da UEFA, em que saiu com o título nas mãos em 2013 e 2015, esta última em Lisboa.

A equipa orientada pelo treinador Joel Rocha regressa à fase final depois de uma ausência que se prolongava desde 2016, ano em que alcançou o terceiro lugar. O Benfica terá de provar que ainda detém o ritmo dos melhores emblemas da Europa, 11 anos após o seu único título europeu (2010), numa edição também disputada na capital portuguesa.

Pelo caminho dos 'encarnados' ficaram Futsal Minerva (5-1, nos 16 avos de final) e Berettyóújfalu (5-0, nos oitavos). No futuro do Benfica, em caso de vitória sobre o poderoso conjunto cazaque, poderá estar um embate nas meias-finais com o campeão europeu (e já com três título no palmarés), isto se o FC Barcelona, líder do ranking europeu, confirmar o natural favoritismo diante dos estreantes do Dobovec.

A fase final da Liga dos Campeões de futsal esteve inicialmente prevista para Minsk, na Bielorrússia, mas a pandemia de covid-19 forçou a mudança para a Croácia.

Apontada para a capital Zagreb, a prova voltou a ter de mudar de sede já este mês na sequência da adaptação do pavilhão da fase final para um hospital de campanha apto a receber doentes infetados com o SARS-CoV-2, sendo agora Zadar o palco para a reedição do sonho europeu de Benfica e Sporting.