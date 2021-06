Sporting e o dérbi de futsal: «Argumentação do Benfica é desmentida pela realidade e por imagens»

O Sporting emitiu esta sexta-feira um comunicado em resposta à publicação ontem feira pelo Benfica depois do jogo de futsal entre as duas equipas, que terminou com a vitória dos leões, por 2-1, no terceiro jogo da final do playoff. Em causa um golo que, no entender dos encarnados, não devia ter sido validado.





"O Sporting Clube de Portugal vem por este meio informar que a equipa Campeã Europeia de futsal quando ganha, ganha dentro de campo – aliás, como qualquer modalidade neste Clube. Ganhar assim não é uma opção, é uma forma de estar e viver o Desporto, com valores que o Clube se orgulha de honrar. Valores e postura que mantemos na vitória e na derrota, não tentando, cada vez que as coisas não correm como planeado, encontrar subterfúgios.Depois da vitória por 2-1 do Sporting CP frente ao SL Benfica em jogo a contar para a final dos play-offs do Campeonato de Futsal, o SL Benfica emitiu um comunicado que em nada honra a sua instituição, na defesa de uma argumentação que é desmentida pela realidade e por imagens. O golo que ontem selou a segunda vitória do Sporting CP é válido.Emitir um comunicado sobre lances que de forma fácil se constata que nunca existiram é lamentável, e mesmo incompreensível, especialmente após os dois primeiros jogos da final dos play-offs, onde os critérios das arbitragens interferiram na dinâmica do jogo a seu favor. Ou mesmo depois da agressão que ontem passou em claro já no final do jogo.O futsal português é hoje uma referência mundial porque tem em campo os melhores clubes em sua representação, sendo que esta equipa de futsal do Sporting CP esteve um ano e meio invencível. Estamos a presenciar um dos melhores play-offs da história da modalidade, sobre os holofotes do mundo desportivo. O Sporting CP honrará este estatuto como sempre o fez: dentro de campo a fazer o que melhor sabe, jogar e lutar para vencer, respeitando os adversários e as regras da competição."