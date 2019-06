Sporting e o último lance do dérbi: «Futsal é extraordinário mas hoje... F******»

O último lance do dérbi deste domingo, com Cavinato a atirar ao poste nos derradeiros do Benfica-Sporting, provocou uma reação curiosa por parte do Sporting nas redes sociais. "Por uns centímetros. Futsal é extraordinário mas hoje... F******", escreveu a equipa de Alvalade no Twitter, numa publicação na qual deixou o vídeo do lance em questão.





Sporting, recorde-se, perdeu por 4-3 diante do Benfica e deixou escapar o título de campeão nacional para o rival da Segunda Circular.