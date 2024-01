Sporting-Elétrico, 2-2: choque no leão

O Sporting voltou a tropeçar na Liga Placard. Depois da derrota na visita a Braga, os leões foram travados em casa pelo Eléctrico (2-2), que na jornada transata tinha ganho ao Benfica.

Com início de jogo animado, o Eléctrico abriu o ativo por Tiago Cruz (6’), mas os leões igualaram através de Taynan (12’). Esperava-se a reviravolta lisboeta, mas Célio Coque (18’) repôs a vantagem visitante. No entanto, os festejos duraram apenas alguns segundos, pois Tomás Paçó voltou a deixar tudo igual.

O 2-2 ao intervalo penalizava os leões, que acertaram por 3 vezes nos ferros e viram Diogo Basílio brilhar na baliza contrária. Na 2ª metade o filme repetiu-se e a equipa de Nuno Dias não conseguiu virar o jogo, tendo atuado os últimos 2 minutos em inferioridade, depois de Merlim ver dois amarelos e ser expulso.

Desde outubro de 2019 que o Sporting não ficava 2 jogos sem ganhar na fase regular. No 2º lugar, os leões estão agora a 2 pontos do líder Sp. Braga, que goleou o Candoso por 11-0 e viu o guarda-redes Gonçalo Pereira estrear-se com 15 anos, tornando-se no mais jovem de sempre a atuar no 1º escalão.