Sporting esteve a ganhar por 3-0 mas a Quinta dos Lombos surpreende e vence mesmo

O Sporting consentiu a terceira derrota na fase regular que já sabia, à entrada para este jogo, que iria vencer. Os leões estiveram a vencer por três golos sem resposta na casa da Quinta dos Lombos mas acabou por perder... e no último minuto.Tiaguinho fez o 6-5 final, em Carcavelos, ao minuto 40, para gáudio da formação orientada por Jorge Monteiro.Pany Varela, Cardinal (2), Diego Cavinato e Tomás Paçó fizeram os golos dos campeões nacionais. Pelos Lombos, marcaram, além de Tiaguinho, Kaká, Pauleta (p.b.) e Willian Carioca (3).O Sporting termina a fase regular em primeiro lugar, com 69 pontos em 26 rondas. A Quinta dos Lombos é quinta com 40 pontos, à condição.