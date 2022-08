Sporting faz bis no Record International Masters Futsal

O Sporting até poderia perder (desde que por não mais de dois golos de diferença) e vencer o torneio, mas foi além disso e, com um desempenho muito sólido, embora não particularmente brilhante (a vertigem do dia anterior, frente ao Barcelona, provocou natural cansaço...), construiu uma vitória merecida diante do Inter Movistar. A equipa leonina passa, assim, a figurar como a única que conta com dois triunfos no Record International Masters Futsal - que já havia sido conquistada pelos leões em 2018/19, depois de Inter Movistar e Barcelona venceram nas duas primeiras edições e do Benfica triunfar na última prova, em 2019/20.

A fase inicial da partida ficou marcada por situações de perigo junto das duas balizas, com os guarda-redes a brilharem, merecendo destaque um lance em que Bernardo Paçó negou, por duas vezes, e com enorme classe, o golo a Pol Pacheco.

O 1-0 (finalização de Esteban Guerrero à segunda tentativa) deixou o Sporting mais confortável e obrigou o Inter Movistar a correr mais riscos, circunstância aproveitada por Merlim, que beneficiou de algum espaço, para fazer o melhor golo da tarde, num fenomenal pontapé. O Inter Movistar poderia ter reduzido nos instantes finais do primeiro tempo, quando Pol Pacheco marcou, mas já para além (segundo os árbitros) de esgotado o tempo de jogo, decisão muito contestada pelos espanhóis.

Após o reatamento, o Sporting mostrou sempre grande segurança defensiva. E mais seguros os leões ficaram quando uma iniciativa de Merlim foi concluída à boca da baliza por Esteban Guerrero.

O Inter ainda reduziu e, Guilhermão desperdiçou o 3-2, mas os leões foram claramente a melhor equipa no torneio.