Sporting goleia Fundão (8-2) e soma terceira vitória no campeonato

O Sporting recebeu e goleou o Fundão por 8-2, este domingo, em partida da 3.ª jornada da Liga Placard. A equipa orientada por Nuno Dias soma a terceira vitória no campeonato e lidera, com 9 pontos, a par do Benfica, mas com vantagem no saldo de golos.



João Matos, aos 12 minutos, abriu o marcador para os leões no Pavilhão João Rocha. Taynan fez o segundo (14') e João Matos, no mesmo minuto, bisou na partida. Cavinato, aos 18', fez o 4-0 que se registava ao intervalo. Na 2.ª parte, o Fundão ainda reduziu com dois golos de Juninho (24') e Sévio (28'), mas o Sporting partiu para a goleada e fez mais quatro golos, com Cardinal (30' e 26'), Pauleta (31') e Erick (37') a completarem a folha de marcadores.



Na próxima jornada, os leões visitam o Sp. Braga.





