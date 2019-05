Sporting goleia Modicus e apura-se para a final do campeonato

A jogar em casa, num pavilhão praticamente cheio, o Spoting não deixou os seus créditos por mãos alheias e derrotou o Modicus, por claros 7-0, no 3.º jogo da meia-final do playoff.Os leões apuram-se, assim, pela 10.ª época consecutiva para a final e ficam à espera do Benfica ou do Fundão, que ainda, a outra vaga no duelo do título.18' - De guarda-redes para guarda-redes: Gerson tenta surpreender Gonçalo, mas o jogador do Sporting está atento e defende com uma palmada, atirando a bola por cima da baliza.17' - Grande jogada de Merlim, vai de costa a costa, passa por três adversários mas acaba por ser agarrado por Uesler. O árbitro mostra o amarelo ao jogador do Modicus.17' - Grande mergulho de Gerson na baliza do Modicus, a defender o remate de Cavinato do outro lado do campo.16' - Deo perde uma bola na área do Sporting e Uesler consegue fazer o mais difícil: rematar ao lado!14' - Remate forte de Alex, ao lado.13' - Cavinato apanha a baliza do Modicus deserta e tenta a sua sorte de longe, mas erra o alvo.11' - Sporting lança-se em contra-ataque, mas o Modicus consegue fechar a baliza.11' - Cartão amarelo para Willian e para Cardinal. 'Pegaram-se' e o árbitro não foi em contemplações...10' - Remate de Óscar, que joga como guarda-redes avançado, ao lado.Treinador do Modicus pára o jogo.8' - Grande oportunidade para o Modicus, com Uesler a atirar à figura de Guitta.7' - Contra-ataque do Sporting em situação de 3x2 e Cary atira ao lado.5' - Modicus, que joga em campo, recupera uma bola que acaba no poste da baliza do Sporting.1' - Gerson, que rende Rui Pedro na baliza do Modicus, sai da baliza e evita a progressão de uma jogada atacante do Sporting.O Sporting entrou a todo o gás na partida e num ápice colocou o marcador em 5-0. O Modicus criou poucas ocasiões de golo e as que surgiram foram facilmente resolvidas por Guitta ou pela defesa leonina. Vamos ver o que nos reserva a 2.ª parte.18' - O Modicus não consegue criar perigo na sequência do livre, a bola perde-se até à sua defesa...18' - Major é derrubado por Dieguinho e vai haver um livre em zona perigosa.18' - Cavinato remata de pé esquerdo com perigo, mas a bola vai ao lado.16' - Major ataca pela direita, mas Cardinal acompanha-o e anula o lance.15' - Guitta volta a aventurar-se no ataque, mas o remate sai ao lado.15' - Mais uma bela intervenção de Guitta.14' - Óscar tenta combinar com Willian em contra-ataque mas a defesa leonina resolve.14' - Dieguinho tenta surpreender o guarda-redes do Modicus com um chapéu, mas tira mal as medidas.12' - Remate perigoso de Pany Varela.11' - Joel volta à carga, mas o guarda-redes do Sporting está atento.11' - Remate de Fábio Lima, a permitir uma bela intervenção de Guitta.9' - Grande trabalho individual de Joel sobre João Matos, mas Guitta corta o lance.Frederico Varandas está no pavilhão a assistir à partida.4' - Cardinal dá um toque de calcanhar para Deo, que vinha em excesso de velocidade e não conseguiu armar bem o remate.2' - Remate forte de Merlim, mas sai ao lado.2' - Bela interveção de Guitta, a remate de Bruninho.Guitta, Erick, Merlim, Cavinato e DieguinhoRui Pedro, Gabri, Fábio Lima, Óscar e WillianSporting: Guitta, Erick, Cavinato, Merlim, Dieguinho, Gonçalo Portugal, Pedro Cary, Cardinal, Deo, Pany Varela e AlexTreinador: Nuno DiasModicus: Rui Pedro, Fábio Lima, Gabri, Óscar Santos, Willian Gerson, Trapa, Paulinho, Uesler, Major, Joel Queirós, Marco, Bruninho e Rafa.Treinador: Ricardo Ferreira- A partida será arbitrada por Filipe Duarte (AF Coimbra) e Nuno Pereira (AF Coimbra). Carlos Dias (AF Coimbra) será o terceiro árbitro.- A outra meia-finla coloca frente a frente, também hoje, no 3.º jogo, o, a partir das 21h30.- O Modicus de Ricardo Ferreira tem em Joel Queirós a maior esperança para o decisivo jogo das meias-finais do playoff. O pivô marcou 27 golos em 29 jogos esta época no campeonato.- "Num dia em que era imprescindível ter o apoio deles e em que nada podia correr mal, a resposta dos nossos adeptos foi extraordinária. É este ambiente que precisamos para podermos chegar à final e esperamos que os nossos adeptos compareçam exatamente da mesma forma para nos ajudarem", atirou o treinador dos leões, em declarações citadas pelo site oficial do Sporting.- O Sporting, campeão europeu em título, vai precisar do terceiro jogo para decidir a presença na final do playoff. A vitória por 4-1, na última sexta-feira, diante do Modicus, mostrou que o leão tem vontade de corrigir a derrota do jogo 1 (4-5) e, para isso, Nuno Dias conta com a presença dos sportinguistas no Pavilhão João Rocha.- Boa tarde, seja bem-vindo ao direto do Sporting-Modicus, 3.º jogo da meia-final do playoff, que se disputa no Pavilhão João Rocha, a partir das 19h30.