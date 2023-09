Sporting interpõe nova providência cautelar para evitar jogo à porta fechada no futsal

O Sporting avançou com nova providência cautelar para tentar suspender o castigo de 1 jogo à porta fechada no Pavilhão João Rocha, em virtude de incidentes no dérbi da Liga Placard com o Benfica, a 21 de junho.A pena foi aplicada pela Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina da FPF, a 8 de setembro. O recurso dos leões foi autuado no TAD no passado dia 18, com a respetiva medida cautelar.O clube de Alvalade procura, desta forma, viabilizar a presença de público no próximo encontro em casa, com o Caxinas, que está marcado para sábado, dia 30 de setembro.Trata-se de um processo em tudo semelhante ao que permitiu ao Sporting evitar, já no início deste mês, um outro castigo de jogo à porta fechada, este motivado por incidentes no encontro da Supertaça, realizado a 25 de agosto de 2022. Os responsáveis leoninos recorreram para o TAD, com pedido de providência cautelar, que foi apreciada pelo juiz-presidente do TCAS (Tribunal Central Administrativo Sul), Pedro Marchão Marques, e deferida… um dia antes da receção ao Sp. Braga, no Pavilhão João Rocha, que pôde receber espectadores.No processo agora em análise, relativo ao dérbi que o Sporting venceu por 2-1, conquistando o tricampeonato de futsal, está em causa o mau comportamento do público no Pavilhão da Luz, traduzido, no caso dos adeptos verde e brancos, no arremesso de uma cadeira e de líquidos para a quadra.O acórdão do CD detalha a situação concreta que levou ao castigo."Aos 22’30 minutos de jogo, os adeptos afetos ao Sporting CP (…), no momento dos festejos da marcação do golo do Sporting, levantaram a rede de proteção que separa a bancada e arremessaram para dentro do terreno de jogo uma cadeira e um líquido semelhante a água que não atingiu ninguém. Por conta da situação acabada de narrar (…) a equipa de arbitragem interrompeu o jogo (atrasando o seu reinício) por seis minutos para se proceder à limpeza do recinto de jogo e à remoção da cadeira", lê-se no documento.O Benfica, recorde-se, também foi multado em 3.060 euros, pelo facto de os seus adeptos terem arremessado um líquido para a quadra e cuspido em Pedro Paixão Costa, 2.º árbitro daquele jogo.