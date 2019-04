Sporting-Kairat: final da Liga dos Campeões, em direto

Relacionadas Inter de Ricardinho perde com o Barcelona e é 4.º na Liga dos Campeões

Pausa técnica pedida por Nuno DiasQue defesa do guardião do Sporting! Guitta 'voa' para travar o remate de Douglas Junior.Kairat abdica do guarda-redes, arrisca tudo para chegar ao golo. Oportunidade do Sporting criar perigo em contra-ataque.Tayebi remata à baliza de Guitta, mas o resultado não sofre alteração. O jogador do Kairat pede ao público para puxar pela equipa.Erick em contra ataque podia ter feito o 3-0, mas o remate saiu ligeiramente ao lado.Já se jogam os últimos 5 minutos de jogo e o Sporting continua a conseguir defender a vantagem de dois golos.Cartão amarelo para Rangel por falta sobre ErickGuitta mais uma vez a dar o corpo à bola e a fechar bem o caminho da baliza. Já o Kairat tenta de todas as formas rematar mas a estratégia defendiva dos leões tem resultado.O Sporting tem conseguido manter a vantagem de dois golos, travando todas as jogadas de ataque do Kairat.Oportunidade desperdiçada! Cardinal muito perto de fazer o terceiro golo dos leões, mas o remate a sair ligeiramente ao lado.- Edson e Douglas Junior tentam bater Guitta, mas o guarda-redes leonino está 'intransponível'.Sportinguistas presentes no Pavilhão João Rocha ao rubro depois do segundo golo dos leõesCartão amarelo para Tayebi, por falta sobre Erick.Guitta a travar remate forte de Douglas Junior e mantém o Sporting com dois golos de vantagem.- Já se joga novamente.Pausa técnica pedida pelo treinador do Kairat.Guitta está no chão a receber assistência, depois de o remate de Taynan ter acertado em cheio na cara do guardião do Sporting.Douglas Junior remata à baliza defendida por Guitta, mas sem sucesso, devido a corte de Alex. Os leões mantêm-se na frente.Pany Varela trava jogada de ataque do Kairat que procura empatar a partida.Higuita nega o segundo golo ao Sporting, remate de Dieguinho.Jogo muito equilibrado e ainda sem golos. Sporting e Kairat bem tentaram chegar à vantagem nesta primeira parte, mas a tarde tem sido dos guarda-redes que têm conseguido travar todas as investidas.Que perigo para a baliza do Sporting! Guitta a fazer uma grande defesa nos segundos finais desta primeira parte. Logo de seguida foi Douglas Junior a acertar no poste da baliza dos leões.Remate de Rangel à baliza mas Guitta a defender.Higuita trava o remate de Alex Merlim. O Sporting bem tenta chegar ao golo, mas a tarde tem sido dos guarda-redes.Dieguinho com grande oportunidade de golo! Remate do sportinguita à baliza de Higuita a sair ligeiramene ao lado. O Sporting esteve muito perto de abrir o marcador.Higuita com remate forte, mas Guitta a fechar muito bem o caminho da baliza.Sporting continua à procura do golo, agora foi a vez de Pany Varela rematar à baliza de Higuita, mas sem sucesso.- Já se joga novamente.Pausa técnica pedida por Nuno Dias, técnico dos leões.Que oportunidade! Cavinato esteve muito perto de quebrar o nulo, numa grande jogada de Erick.Kairat mais perigoso, com vários remates á baliza defendida por Guitta, mas sem conseguir marcar.Favero remata à baliza do Sporting, mas sem resultado prático. Mantém-se o 0-0 no marcador.- Já se joga novamente.Pausa técnica pedida pelo treinador do Kairat, KákaMerlin recupera a bola a Higuita, que faz falta sobre o jogador do Sporting mas o árbitro nada assinala.John Lenon a travar o remate de Leo. Que perigo!Sporting tenta chegar com perigo á baliza do Kairat, mas sem sucesso. Jogo está muito equilibrado.Taynan faz falta sobre Cavinato. Os jogadores do Kairat estão a conseguir pressionar o Sporting.Higuita remata à baliza, mas Guitta defende.Canto para o Kairat já batido, com Rangel a rematar mas sem perigo para a equipa leonina.Remate de Nurgozhin á baliza do Sporting, no entanto a bola bateu em Leo e desviando-a.Kairat ao ataque, com Rangel a rematar à baliza dos leões, mas ao lado.Leo arrisca remate de muito longe, mas este sai ao lado da baliza de Higuita.Higuita com uma grande defesa nega o primeiro golo ao Sporting. O remate foi de Leo.Tayebi faz falta sobre Erick.Têm sidos os guarda-redes que se têm mostrado em grande neste início de jogo.Remate forte de Dieguinho, mas sem resultado prático.Falta de Leo sobre Taynan, livre favorável para o Kairat... mas o guarda-redes do Sporting, Guitta, defende.Leo remata à baliza do kairat com perigo, mas o resultado ainda não sofreu qualquer alteração.Primeiro foi Dieguinho e depois Merlim com duas grandes oportunidades de golo.Remate de Taynan do Kairat ao poste da baliza de Guitta. E na resposta Cavinato esteve também muito perto de fazer golo.Estes são os cinco iniciais:: Guitta (GR), Erick, Dieguinho, Alex Merlim e Cavinato.: Higuita (GR), Gomes dos Santos, Rangel, John Lennon e Taynan.14h57 - As equipas estão a ser apresentadas. O jogo está prestes a começar.14h47 - O Pavilhão João Rocha, em Lisboa, está de portas abertas. Os adeptos podem assistir ao jogo nos ecrãs do cubo.14h36 - As equipas já se encontram em excercícios de aquecimento.14h10 - No jogo de atribuição do terceiro lugar, ode Ricardinho, por 3-1.Guitta (GR), Erick, Dieguinho, Alex Merlim e Cavinato.Gonçalo (GR), Leo, Pedro Cary, Cardinal, João Matos, Déo, Rocha, Pany Varela e Alex.Nuno Dias-----Higuita (GR), Gomes dos Santos, Rangel, John Lennon e Taynan.Dudu (GR), Suleimenov, Favero, Tursagulov, Douglas Junior, Tayebi, Nurgozin, Orazov e Yesenamanov.Kaká- Enquanto espera pelo início da partida, recorde o hat-trick de Dieguinho ao Inter Movistar, na meia-final...- A Almaty Arena, palco da final, tem capacidade para 12.283 espectadores.- A partida será arbitrada por Sasa Tomic, Nikola Jelic (ambos croatas) e Kamil Cetin, da Turquia.- O treinador do Kairat não poupou nos elogios ao Sporting: "Já esteve em três finais e vimos o que fizeram ante a equipa que ganhou a prova duas vezes seguidas – são uma excelente equipa", disse Kaká.- Com "características muito distintas" do Inter Movistar, o Kairat já bateu (2-1) a formação portuguesa na Ronda Principal, algo que Nuno Dias não esquece. "Temos de tirar ilações porque foi com estes plantéis. Há que ver o que não fizemos bem e o que podemos melhorar. Mas o momento da época era outro. A equipa está num momento ótimo e com sentimentos positivos para o jogo. Acima de tudo, sabemos como chegámos aqui, o que fizemos para cá estar e tudo o que lutámos para chegar à grande final. Sabemos quais foram as armas que nos trouxeram cá. Nunca nos vamos esquecer disso", apontou.- Nuno Dias, o treinador do Sporting, confessa que não consegue evitar sonhar com o momento de levantar o troféu e celebrar a conquista do título que teima em fugir aos leões. "Já pensei várias vezes em levantar o troféu e já me ocorreram tantos sentimentos em relação a essa possibilidade que espero mesmo pôr isso em prática", começou por explicar o técnico, de 46 anos, à Sporting TV.- Agora, no regresso a Almaty, a equipa orientada por Nuno Dias tenta colocar um ponto final na maldição de finais para se tornar na segunda formação portuguesa a sagrar-se campeã europeia de futsal, depois de o Benfica tê-lo feito em 2010.- Já em 2016/17, o Inter Movistar goleou (7-0) os verdes e brancos no palco da final de hoje, com Ricardinho a brilhar com um bis. Mais equilibrada foi a decisão da temporada passada, com o reencontro com o colosso espanhol a não correr bem ao campeão português (2-5).- O primeiro dissabor aconteceu em 2010/11, precisamente em Almaty, mas noutro pavilhão, quando o Montesilvano levou a melhor por 5-2. Fernando Leitão ainda bisou pelos leões, mas a formação italiana não deu hipóteses e chegou mesmo a liderar por 5-0.- Trata-se da quarta final disputada pelo Sporting, que até à data nunca conseguiu vencer a mais importante competição europeia de clubes. será desta?- Os leões eliminaram nas meias-finais os espanhóis do Inter Movistar, equipa de Ricardinho, num. Já o Kairat deixou o Barcelona pelo caminho.- Boa tarde, seja bem-findo à final da Liga dos Campeões de futsal, um duelo que vai colocar frente a frente o Sporting e os cazaques do Kairat, a partir das 15 horas, na Arena Almaty, no Cazaquistão.