Sporting na final da Taça de Portugal após bater Quinta dos Lombos com inspiração de Pany Varela

O Sporting qualificou-se esta quinta-feira para a final da Taça de Portugal de futsal, ao bater o Quinta dos Lombos por 4-1, em Sines, numa tarde onde contou com a inspiração de Pany Varela.

O internacional português assinou dois golos e outras tantas assistências, e contou ainda com a segurança de Guitta, em momentos cruciais, para colocar o Sporting na decisão da segunda prova mais importante de calendário nacional.

Os leões tiveram uma entrada fortíssima, na tentativa de colocar em sentido um adversário que ainda na sexta-feira os surpreendeu na última jornada do campeonato, e obrigaram o guarda-redes Schutt a mostrar serviço três vezes no primeiro minuto do encontro.

Ultrapassado o sufoco inicial, a equipa de Carcavelos tentou reagir através de contra-ataques rápidos, mas Kaká errou duas vezes o alvo e deu tempo à equipa orientada por Nuno Dias para descobrir um 'filão' no lado esquerdo do seu ataque.

Com Pany Varela a assinar ambas as assistências, Tomás Paçó (8 minutos) e Waltinho (9) marcaram de ângulo apertado, descaídos sobre a linha lateral, e construíram o resultado que se viria a manter até ao intervalo.

Até porque, depois disso, foi a vez de os guarda-redes mostrarem serviço com 'um par' de intervenções atentas cada um, mas com Guitta (10) a destacar-se, juntando-lhes um remate ao poste, numa das habituais investidas no ataque.

O Quinta dos Lombos parecia ter escondido o espaço por onde o Sporting encontrou o 'ouro' na primeira parte, mas Guitta não esqueceu onde ele estava lançou Pany Varela (25) para um remate cruzado que aumentou a vantagem.

O terceiro golo dos vice-campeões europeus colocou, também, algum 'gelo' no atrevimento da equipa de Carcavelos, que obrigou o Sporting a gastar quatro faltas nos primeiros cinco minutos da segunda parte.

Com a cabeça no lugar e Guitta a mostrar porque é um dos melhores 'guardiões' do mundo, negando o golo a Henrique Vicente (27) e Rodriguinho (30), com duas intervenções de elevado grau de dificuldade, os 'leões' voltaram a assentar o seu jogo e a instalar-se no meio campo adversário, deixando o adversário limitado a contragolpes esporádicos.

Já com Gonçalo Sobral a fazer de guarda-redes avançado, Willian Carioca tentou 'cavar' a quinta falta aos leões, mas perdeu a bola para Pany Varela (35), que só teve de empurrar para a baliza deserta, mas o pivô do Quinta dos Lombos redimiu-se no minuto seguinte e 'iludiu' Guitta com um toque de calcanhar dentro da área, reduzindo para 4-1.

Com este triunfo, o Sporting foi a primeira equipa a assegurar um lugar na Final da Taça de Portugal, no sábado, no Pavilhão Multiusos de Sines, onde irá enfrentar o vencedor do encontro entre Benfica e Marítimo, que se realiza ainda hoje (21:00) no mesmo local.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.

Quinta dos Lombos - Sporting, 1-4.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Tomás Paçó, 8 minutos.

0-2, Waltinho, 9.

0-3, Pany Varela, 25.

0-4, Pany Varela, 35.

1-4, Willian Carioca, 36.

Equipas:

- Quinta dos Lombos: Schutt, Eddy, Rodriguinho, Kaká e Henrique Vicente. Jogaram ainda: Rafa, Gonçalo Sobral, Willian Carioca, Milton Dias, Tiaguinho e Murilo Duarte.

Treinador: Jorge Monteiro.

- Sporting: Guitta, Erick Mendonça, João Matos, Cavinato e Merlim. Jogaram ainda: Tomás Paçó, Cardinal, Waltinho, Pauleta, Pany Varela e Esteban.

Treinador: Nuno Dias.

Árbitros: Filipe Duarte (AF Lisboa) e Tiago Silva (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Gonçalo Sobral (33).

Assistência: cerca de 200 espetadores.