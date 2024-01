Sporting perde em Braga e deixa fugir liderança da Liga Placard

8?? golos, uma autêntica promoção à modalidade e novo líder da #LigaPlacard: os Gverreiros do Minho ?? ? Revê os golos deste ¸ !#Canal11 #FutebolEmPortuguês pic.twitter.com/QRAVj27xZW — Canal 11 (@Canal_11Oficial) January 8, 2024

O Sp. Braga é o novo líder da Liga Placard (em igualdade pontual), depois desta segunda-feira ter recebido e batido o Sporting por 5-3, em partida da jornada 12 da prova.A turma minhota fez valer o fator casa e conseguiu os 3 pontos, isto numa partida na qual nunca se viu em desvantagem no marcador. Tiago Correia (8,') Ygor Mota (13'), Allan Guilherme (14'), Tiago Brito (19') e Rafael Henmi (26') marcaram para a equipa Joel Rocha, tendo Taynan (9' e 14') e Pany Varela (17') feito os tentos da formação leonina.Contas feitas, Sp. Braga e Sporting comandam com 31 pontos, com a vantagem a ser dos minhotos pelo critério de desempate do confronto direto. Em terceiro está o Benfica, com 24 pontos.