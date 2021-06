Sporting pode festejar já hoje o título de futsal

Sporting e Benfica disputam hoje no Pavilhão da Luz, a partir das 17h30, o jogo 4 da final do playoff da Liga Placard e os leões estão apenas a uma vitória de festejarem o título de campeões nacionais. Os encarnados estão, por isso, obrigados a vencer, após a derrota no último jogo (1-2), para levarem a eliminatória para a ‘negra’, na próxima quarta-feira, no Pavilhão João Rocha.

Na antevisão à partida, o treinador do Sporting sublinhou a importância e o caráter decisivo deste dérbi e apelou ao foco dos jogadores. “Temos de ser racionais e encarar este jogo não como o último, mas sim como um jogo decisivo e importante. Caso caia para o nosso lado, terminamos a época em beleza com a conquista de um título”, atirou Nuno Dias, citado pelos meios oficiais do Sporting. Tal como tinha feito no final do jogo 3, o técnico voltou a deixar um alerta: “Há sempre algo que podemos ajustar em relação aos jogos anteriores e às dificuldades que o adversário nos criou.”

Robinho confiante

Do lado do Benfica, a confiança num triunfo que levará a final para o derradeiro dérbi é grande. “Vamos entrar com tudo neste jogo, em nossa casa, e dar o máximo em campo para conseguir um resultado positivo”, frisou Robinho, em declarações à BTV.

“O último resultado não foi o que esperávamos e ficámos tristes, mas estamos muito motivados, porque sabemos que a nossa equipa tem muito potencial”, finalizou o ala das águias.