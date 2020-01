Sporting pode jogar com o Belenenses com público nas bancadas do Pavilhão João Rocha

O Sporting já foi notificado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de que a decisão do castigo de dois jogos à porta fechada só será executada após trânsito em julgado, pelo que os leões poderão jogar amanhã com o Belenenses no Pavilhão João Rocha, encontro da 15.ª jornada do campeonato nacional de futsal, com público nas bancadas.





Recorde-se que os leões foram punidos pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido aos acontecimentos registados no jogo 4 da final do ano passado, a 13 de junho.sabe que os verde e brancos vão recorrer deste castigo para o TAD. A partida em questão teve de ser interrompida quando faltavam 01:38 para o final por problemas numa das bancadas. Pouco depois do terceiro golo do Benfica, alguns adeptos leoninos puxaram a rede protetora atrás de uma das balizas e começaram a atirar objetos para a quadra. A polícia de intervenção teve mesmo de entrar no recinto de jogo, ainda que não tenha chegado a usar a força.Miguel Albuquerque, diretor-geral das modalidades do Sporting, reagiu ao castigo de dois jogos à porta fechada imposto ao futsal dos leões e, acima de tudo, colocou em causa... o 'timing' da decisão."Estes acontecimentos são de junho de 2019 e somos notificados seis meses depois. É esta a celeridade de que a FPF tanto fala? Isto reporta a um jogo com o Benfica e, curiosamente, vamos ser punidos na altura de um jogo contra o Benfica. Pode ser coincidência ou não, mas é estranho. O ‘timing’ causa muita estranheza", frisou o dirigente, salientando que "o Sporting não merece tamanha falta de respeito".