Sporting punido com mais um jogo à porta fechada no futsal

O Sporting foi punido pelo Conselho de Disciplina da FPF com mais um jogo à porta fechada devido ao mau comportamento dos seus adeptos. Em causa está o arremesso de uma cadeira e líquidos para a quadra no jogo 4 da final da última edição da Liga Placard, diante do Benfica, a 21 de junho no Pavilhão da Luz, numa partida que marcou a conquista do tricampeonato pelos leões.O clube de Alvalade foi ainda condenado a pagar 2.550 euros, enquanto o Benfica foi multado em 3.060 euros também devido ao comportamento inapropriado dos seus adeptos, que arremessaram um líquido para a quadra e cuspiram em Pedro Paixão Costa, 2º árbitro daquele encontro. Recorde-se que a decisão é passível de recurso para o Conselho de Justiça ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.