Sporting quer dar primeiro passo rumo a Minsk

Compromisso e respeito pelo adversário. É isso que promete Nuno Dias no duelo frente ao tricampeão dinamarquês em título, o JB Gentofte. Este sábado, os leões iniciam a sua caminhada na Liga dos Campeões de futsal, Nuno Dias conta com todo o plantel disponível e, apesar de reconhecer que "a informação sobre o adversário não é muita", avisa que "o facto de a liga dinamarquesa ser mais fraca não significa nada, pois esta equipa é a base da seleção dinamarquesa, tem jogadores habituados a ganhar, a golear e a jogar em grandes competições".

Esta época, a prova será disputada num novo formato, a uma só mão, rumo à Final Four, marcada para Minsk, em abril. "Isso implica que não há margem para errar. Um jogo mau poderia dar-nos a oportunidade de recuperar de um mau resultado ou de uma má exibição. Quem perder, está fora e a mensagem que passamos dentro do balneário é que estamos num palco onde adoramos estar e que, ao mínimo deslize, não haverá segunda oportunidade", frisa Nuno Dias.

Ao lado de Nuno Dias, na antevisão do encontro, o capitão João Matos lembrou o "adeus prematuro da prova, na época passada", mas o jogador de 33 anos também guarda "boas memórias" da Liga dos Campeões, conquistada pelos leões em 2019. "Assumimos o favoritismo e queremos chegar o mais longe possível. Vamos entrar no jogo de forma decidida e rigorosa e queremos muito estar na Bielorrússia", assume o capitão.

Lição bem estudada

Bo Holden, o treinador do JB Gentofte, conhece muito bem os leões, não tem dúvidas que vai defrontar "umas das melhores equipas da Europa" e promete empenho e assume que tem "um plano B" para um jogo que considera "um desafio gigante" para a sua equipa. "Queremos ganhar experiência, frente a um adversário que tem excelentes jogadores em todo o plantel", assume Bo Holden.

O capitão do JP Gentofte, Mads Falck, melhor marcador da equipa neste inicio de temporada na liga nórdica, lembra que "no inicio do jogo, são cinco para cinco" e promete que o campeão dinamarquês "vai tentar equilibrar o jogo" marcado para o Pavilhão João Rocha, às 15 horas.