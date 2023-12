Sporting renova com Diogo Santos

No Sporting desde 2016/17, Diogo Santos renovou contrato com o tricampeão de futsal e, em declarações aos meios do clube, frisou a importância que tem para si vestir a camisola dos leões, mostrando-se feliz por manter-se no clube onde foi formado."Sempre trabalhei para chegar à equipa principal, mas nunca imaginei que pudesse estar a jogar ao lado dos melhores do Mundo e no melhor clube do Mundo, que é também o do meu coração", disse o ala de 21 anos, que hoje é opção para Nuno Dias no duelo com o Amsac, para a Taça da Liga. O Benfica defronta o Barbarense, nos Açores.