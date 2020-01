Sporting supera Belenenses e sobe provisoriamente à liderança

O Sporting entrou da melhor forma em 2020, ao derrotar o Belenenses, no Pavilhão João Rocha, por 5-2, um resultado que permitiu também ascender de forma provisória à liderança do campeonato, com 40 pontos, mais 2 do que o Benfica, que apenas joga no domingo, diante do Sp. Braga.





Esta tarde, a atuar em casa, a equipa leonina rapidamente mostrou o seu poderio e ao intervalo já vencia por 4-0, mercê dos golos de Diego Cavinato (6' e 9'), Cardinal (11') e Pauleta (16'). No segundo tempo ainda ampliaria a vantagem, com o segundo de Cardinal aos 30', antes de Marinho (36') e Guilherme Meira (37') reduzirem e fixarem o resultado final.