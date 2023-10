Sporting supera Olmissum e avança como cabeça de série na Champions

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting confirmou este sábado o estatuto de cabeça de série no sorteio da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, ao superiorizar-se ao anfitrião Olmissum (6-2), na Croácia, no encerramento do Grupo 1 da Ronda Principal.

Em Omis, onde decorreram todas as partidas da poule, Zicky Té (1' e 11'), os brasileiros Alex Merlim (19') e Taynan (27') e Tomás Paçó (22' e 31') fizeram os golos dos tricampeões nacionais, que perderam as últimas duas finais da prova, enquanto os vice-campeões croatas reduziram por Bruno Zilic (14') e pelo esloveno Jeremy Bukovec (40').

O Sporting fechou a poule no primeiro lugar, com sete pontos, contra cinco do campeão ucraniano HIT Kiev, segundo colocado, que, horas antes, empatou frente ao Ayat (2-2).

Os cazaques somaram apenas um ponto e falharam uma das três vagas de qualificação para a Ronda de Elite, na qual estará ainda o Olmissum, terceiro classificado, com três.

Com a vitória no Grupo 1, o Sporting assegurou a condição de cabeça de série no sorteio da próxima fase, que vai decorrer na quinta-feira e juntará os três primeiros classificados de cada uma das quatro 'poules' da Ronda Principal A e os quatro vencedores das séries da B, tendo os jogos aprazados para o período entre 28 de novembro e 03 de dezembro.

Os leões, que já tinha confirmado a passagem à Ronda de Elite na quinta-feira, quando golearam o Ayat (6-1), procuram a sétima presença nas últimas oito épocas na final da principal prova europeia de clubes de futsal, cujo título ergueram em 2018/19 e 2020/21.