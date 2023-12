Sporting vence Anderlecht e passa à final four da Liga dos Campeões

O Sporting garantiu este domingo a passagem à final four da Liga dos Campeões, depois de vencer o Anderlecht, por 4-1, no terceiro e último jogo do Grupo C da ronda de elite.

Num pavilhão João Rocha praticamente lotado, e contando com apoio inequívoco dos adeptos, o Sporting venceu a formação belga e garantiu assim a última vaga para a final-four da competição, juntando-se a Barcelona, Benfica e Palma Futsal na fase decisiva da prova, que terá lugar no início de maio de 2024, em local a designar.

Após duas goleadas sobre o Loknica-Grad (9-1) e Haladás (7-2) ao Sporting bastava um empate diante do Anderlecht, devido à vantagem na diferença de golos, para assegurar um lugar na fase final da prova.

No entanto, a equipa verde e branca entrou a pressionar e acabou por conquistar a terceira vitória no Grupo C, com golos de Diogo Santos, Pany Varela, Zicky e Bernardo Paçó. Gréllo fez o único golo do Anderlecht.

Na partida decisiva do Grupo C da Ronda de Elite estavam frente a frente duas equipas que já se tinham defrontado no início da temporada, a contar para a International Masters Futsal que se realizou no Algarve, então com triunfo dos belgas por 2-1.

A formação liderada por equipa de Nuno Dias dispôs do primeiro lance de perigo na partida, após remate forte de Zicky para defesa de Cardoen e logo depois voltou a tentar marcar numa subida de Bernardo Paçó, com o guarda-redes verde e branco a atirar ao poste direito da baliza.

Da ameaça à concretização, o Sporting acabou por abrir o ativo aos nove minutos, num lance de insistência de Zicky concluído na recarga por Diogo Santos.

Os belgas reagiram e tiveram grande chance para o empate num livre de Cainan travado por Bernardo Paçó.

Pouco depois, o Sporting viria a ser novamente letal aos 14 minutos, ampliando para 2-0, num remate certeiro de Pany Varela, a passe de Taynan.

Porém, o Anderlecht ripostou e reduziu para 2-1 ainda antes do descanso através de um remate picado de Gréllo sobre o guarda-redes do Sporting.

No início do segundo tempo e na sequência de um livre marcado de forma rápida, Zicky rodou sobre um defesa belga e de pé esquerdo atirou a contar para o 3-0.

A partir daí o Anderlecht arriscou tudo, colocando o guarda-redes avançado (5x4), o que precipitou o quarto golo dos 'leões', através de um remate de baliza a baliza de Bernardo Paçó.

No outro jogo do Grupo C, que serviu apenas para cumprir calendário, o Loznica-Grad venceu o Haladás, por 3-2.





Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa

Sporting - Anderlecht, 4-1

Ao intervalo: 2-1

Marcadores:

1-0, Diogo Santos, 9 minutos

2-0, Pany Varela, 15'

2-1, Gréllo, 18'

3-1, Zicky, 23'

4-1, Bernardo Paço, 32'

Equipas:

- Sporting: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Zicky, Alex Merlim e Taynan. Jogaram ainda Gonçalo Portugal, Diogo Santos, Neves, França, João Matos, Pauleta, Sokolov, Pany Varela e Macedo

Treinador: Nuno Dias

- Anderlecht: Cardoen, Edu, Vilela, Jelovcic e Gréllo. Jogaram ainda Cristiano Marques, Rangel, Tomic,Marcênio, Saura, Dillien, Campas e Cainan.

Treinador: Luca Cargnaz

Árbitros: Alejandro Martinez Flores (Espanha) e Damian Grabowski (Polónia)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Edu (12'), Sokolov (13'), Cristiano Marques (13') e Alex Merlim (20')