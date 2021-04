Sporting vence Caxinas em jogo histórico para João Matos

O Sporting bateu o Caxinas, por 4-1, e, por isso, vai entrar na última jornada no 1º lugar, com dois pontos de vantagem para o Benfica. Mas essas contas ficam para o próximo fim de semana. No Pavilhão João Rocha, os verdes e brancos até começaram a perder, mas não queriam estragar a festa a João Matos, que se tornou o recordista de jogos de leão ao peito: 605.

O arranque foi de sonho para os visitantes e para Raul Moreira. O jovem, de 17 anos, logo aos 3 minutos, apareceu isolado depois de a bola lhe cair nos pés após uma carambola, e bateu Guitta. O leão ficou um pouco atordoado e podia mesmo ter sofrido o segundo, não tivesse sido o guardião brasileiro a roubar o momento de glória a outro jovem, Lúcio Rocha (16 anos).

Se eram os miúdos que estavam a criar problemas aos graúdos, o Sporting apostou na mesma estratégia e... colheu frutos, com Zicky, aos 6’, a fazer o empate. A partir daqui, apesar da boa réplica do Caxinas, foi sempre a abrir para a formação leonina. Ainda antes do intervalo, Cavinato, que voltou aos golos sete jornadas depois, e Tomás Paçó colocaram ‘ordem na casa’.

Com o 3-1, os leões entraram com tudo na segunda parte para tentarem resolver a questão. Quem mais tentava era Merlim, mas Tiago Sacramento e os ferros (o italiano acertou três vezes) estavam a ganhar os duelos. Se o guardião esteve impecável a travar o mago , borrou a pintura, aos 26’, e ofereceu o 4-1 a Pauleta.

A toada manteve-se, mas a eficácia não estava no ponto. As oportunidades até final foram muitas, Merlim continuou a tentar o golo, mas sem sucesso, e o resultado não sofreu mais alterações.

No final, João Matos falou sobre a marca: "É incrível e um motivo de orgulho, mas espero ser ultrapassado pelos miúdos que temos no plantel."