Sporting vence na receção ao Quinta dos Lombos e mantém liderança isolada

O Sporting recebeu e venceu o Quinta dos Lombos, esta segunda-feira, no último jogo da jornada 18 do campeonato de futsal. Os campeões nacionais venceram por 5-2 no Pavilhão João Rocha.Os golos da formação de Nuno Dias foram apontados por Zicky Té, Diego CavinatoEsteban Guerrero, Alex Merlim e Pany Varela. Pela equipa de Jorge Monteiro marcaram Murilo e Telmo Sousa.Assim, os leões somam agora 47 pontos em 18 rondas na liderança do campeonato, mais três do que o 2º classificado Sp. Braga. O Quinta dos Lombos está no 5º lugar, com 31 pontos.