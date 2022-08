Sporting vence Inter Movistar e conquista Record International Masters Futsal

O Sporting é o vencedor da edição de 2022 do. Os campeões portugueses voltaram a triunfar este domingo, em Portimão, desta feita ante o conjunto do Inter Movistar, depois de ontem terem batido o Barcelona (6-3).Esteban Guerrero (11') abriu o ativo. Merlim (18') aumentou o pecúlio no primeiro tempo, fixando o 2-0 ao intervalo.Na segunda parte, Guerrero voltou a faturar (31') e o brasileiro Guilherme Sanches fez o golo de honra do conjunto espanhol à passagem do minuto 34, para o 3-1 final.Esta é a segunda vitória do Sporting na prova, depois de ter conquistado o troféu também em 2018.Na manhã deste domingo, em Portimão, o Barcelona havia vencido o Benfica, por 6-4.