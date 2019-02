Sporting vence Quinta dos Lombos (1-3)

Na partida que encerrou a 18ª jornada da Liga de futsal, o Sporting foi a casa do Quinta dos Lombos ganhar por 3-1. A equipa orientada por Jorge Monteiro foi sempre muito atrevida, mas o Sporting foi muito mais eficaz.

Logo aos 4 minutos, os leões foram insistentes e Cardinal marcou o primeiro após duas defesas incompletas de Paulo Pereira. Aos 10 minutos, Merlim fez o golo da tarde com uma finta magnífica sobre o guarda-redes, antes de atirar para a baliza deserta. O intervalo chegou com uma vantagem confortável para a formação leonina (2-0), fruto de uma maior eficácia.

A segunda parte começou como a primeira, com um golo do Sporting. Cavinato aproveitou um erro de Eddy na saída para o ataque e fez o 19º golo no campeonato, ficando a um de Fernandinho (Benfica), melhor marcador da Liga. A equipa da casa, já a jogar em 5x4, reduziu a dois minutos do fim, depois de várias defesas do guarda-redes leonino e duas bolas ao poste. Gonçalo Sobral, a jogar como guarda-redes avançado, rematou forte com a bola a desviar em Léo e a trair André Sousa. Na jornada que antecedeu o dérbi contra o Benfica, no Pavilhão João Rocha, o Sporting cumpriu e continua a cinco pontos das águias, que lideram a tabela classificativa.