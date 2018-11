Sporting volta a golear na Champions e chega ao dérbi em vantagem

O Sporting derrotou esta sexta-feira os croatas do Novo Vrijeme por 6-0 e assumiu a liderança do Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões, por troca com o Benfica, que esta tarde também venceu diante do Sibiryak , mas por números que acabam por ser insuficientes para manter o comando (4-2).Pedro Cary (1'), Dieguinho (4' e 31'), Rocha (11'), Alex (16') e Erick (27') marcaram os golos da equipa de Nuno Dias, que com este resultado passa a somar 6 pontos e uma diferença de golos positiva de 10, contra os 6 pontos do Benfica e uma diferença de golos positiva de 7.Desta forma, com esta vitória, o Sporting entra na última jornada apenas com a necessidade de empatar com o rival para se apurar para a final four. Esse encontro, refira-se, disputa-se pelas 19 horas de domingo, no Pavilhão João Rocha.