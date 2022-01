Sportinguistas Erick, Merlim e Pany Varela nomeados para melhor jogador do Mundo

Os sportinguistas Erick, Merlim e Pany Varela estão entre os nomeados para melhor jogador do Mundo, galardão que será entregue pelo ‘Futsal Planet’ e que pretende distinguir os desempenho referentes ao ano de 2021.Alex Merlim conquistou a hegemonia interna pelos leões e ajudou também a arrebatar a Liga dos Campeões da modalidade. Já os portugueses e igualmente também jogadores do Sporting Erick Mendonça e Pany Varela juntaram os títulos no clube à conquista do Mundial pela Seleção Nacional.Ferrão (Barcelona) foi o vencedor do galardão nos últimos dois anos. Ricardinho é o único português alguma vez distinguido a este nível e conseguiu-o em seis ocasiões (2010, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018).Cristian Borruto (Italservice Pesaro)Erick Mendonça (Sporting)Esteban Cejudo Guerrero (Levante)Ferrão (Barcelona)Ali Asghar Hassanzadeh (Giti Pasand Isfahan)Jovan Lazarevic (Mostar SG Staklorad/Halle-Gooik/MFK Tyumen)Alex Merlim (Sporting)Pany Varela (Sporting)Pito (Inter Movistar)Rodrigo Araújo (Magnus Futsal)