Supertaças de futsal e andebol femininas juntas em Castelo Branco

As supertaças de futsal e andebol femininos vão disputar-se no próximo dia 17 de setembro no Pavilhão Municipal de Castelo Branco, naquele que será o segundo evento conjunto organizado pelas federações que tutelam estas modalidades.A supertaça feminina futsal que envolve as equipas do Benfica e GCR Nun'Álvares será a primeira a ser disputada, às 11 horas. Cinco horas depois, decorre a Supertaça feminina de andebol, entre o Benfica e o Madeira SAD."É com particular satisfação que a FPF volta a juntar-se à Federação de Andebol de Portugal para mais um evento conjunto que promove ambas as modalidades. Devemos aproveitar todas oportunidades para mobilizar vontades e dinamizar acontecimentos que, assim, podem ganhar outra expressão pública. A Supertaça de futsal e de andebol são dois momentos desportivos importantes nos calendários das duas federações e que terão na cidade raiana de Castelo Branco um palco adequado à dimensão e entusiasmo das duas provas", elogiou o presidente da FPF, Fernando Gomes.À semelhança de Fernando Gomes, também o presidente da Federação de Andebol de Portugal, Miguel Laranjeiro, mostrou-se entusiasmado com esta iniciativa conjunta: "A Supertaça Feminina de Andebol e de Futsal, a disputar na cidade de Castelo Branco, é mais um momento importante para a afirmação do desporto nacional. Com o imprescindível apoio da Câmara Municipal de Castelo Branco, estou certo que a Supertaça comprovará a importância do Andebol na região e no país".Os bilhetes para os jogos serão gratuitos, no máximo de dois por pessoa para cada um dos dois eventos. Os ingressos poderão ser levantados na Associação de Futebol de Castelo Branco, no Cine-Teatro de Castelo Branco, na Casa do Benfica de Castelo Branco ou ainda no Pavilhão Municipal de Castelo Branco.