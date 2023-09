Surpresa na 2.ª jornada: Benfica derrotado pelo Caxinas

Surpresa em Vila do Conde com o Benfica, vencedor da Supertaça, a perder com o Caxinas por 3-2, desperdiçando uma vantagem de dois golos. Em quatro minutos a equipa de Mário Silva foi do céu ao inferno e acabou por sofrer a primeira derrota no campeonato e a primeira também de sempre contra o Caxinas em seis confrontos.

Antes do apito inicial, Ricardinho (Caxinas) e Lúcio (Benfica) foram homenageados pela conquista do título europeu de sub-19. Depois, houve festa encarnada. Chishkala marcou logo no primeiro minuto e as águias continuaram a dominar até ao intervalo, embora sem conseguir superar de novo a oposição do guarda-redes Tiago Sacramento. O lance de maior perigo do Caxinas neste período saiu dos pés de Renan Fuzo aos 17’, com a bola a embater no travessão. O arranque da segunda metade trouxe o mesmo argumento, com o Benfica por cima e a chegar ao segundo golo, novamente por Chishkala. Aos 32’, o cinco de Mário Silva atingiu a 5ª falta e passou a colocar menos intensidade nos duelos. O Caxinas adoptou, então, o cinco contra quatro e a aposta de Nuno Silva resultou em pleno. Apoiado pelos adeptos, o Caxinas conseguiu a vitória, com golos de Márcio Moreira (36’), Fuzo (38’) e Francisco Oliveira (39’).