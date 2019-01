Taça da Liga: Joel Rocha assume favoritismo do Benfica mas promete "respeito"

O treinador Joel Rocha, técnico do Benfica, detentor da Taça da Liga de futsal, assumiu esta quinta-feira que a sua equipa é "favorita" a bater o Azeméis, nos quartos de final, mas lembrou que é preciso "respeitar o adversário"."É um bom sinal quando nos atribuem o favoritismo. Iremos respeitar o Azeméis como sempre o fizemos. A nossa ambição é claramente vencer. O marcador vai começar a zeros. Para desequilibrarmos o jogo a nosso favor, queremos ser fiéis à nossa identidade, respeitando o nosso adversário, mas também os nossos hábitos", disse Joel Rocha.No Pavilhão Multiusos de Sines, numa conferência de imprensa de antevisão conjunta, o treinador do Azeméis considerou o Benfica "uma das melhores equipas do mundo" e prometeu "fazer tudo para contrariar o favoritismo" dos 'encarnados'."Será um privilégio defrontar uma das melhores equipas do mundo. Sabemos que o Benfica é totalmente favorito. No entanto, tudo faremos para contrariar esse favoritismo", referiu Ricardo Canavarro.Também na sexta-feira, igualmente em duelo dos 'quartos', o Sporting defronta o Eléctrico, num encontro em que o técnico dos leões espera "muitas dificuldades"."Jogámos com o Eléctrico há pouco tempo e, apesar de serem contextos diferentes, os jogadores são os mesmos e colocaram-nos muitas dificuldades. São uma equipa muito agressiva, no bom sentido, e vamos ter de dar o nosso melhor", sublinhou Nuno Dias.Já o treinador do Eléctrico, formação de Ponte de Sôr, frisou que a sua equipa não viajou até Sines para passar férias."Sabemos que vamos defrontar uma das melhores equipas do mundo e temos noção das dificuldades que vamos enfrentar. Estar aqui representa muito para nós, queremos manter a nossa identidade e crescer. Estamos cá para ganhar, pois temos a responsabilidade de representar o nosso emblema", referiu Kitó Ferreira.O Eléctrico-Sporting está agendado para as 15:00, seguido do Azeméis-Benfica, que será às 17:30.