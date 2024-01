Taça da Liga vai ter VAR

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A FPF anunciou que os jogos da Taça da Liga feminina e masculina de futsal terão o sistema de suporte de vídeo à arbitragem, dando assim sequência a uma medida que foi implementada nas supertaças masculina, entre Sporting e Benfica, em Sines, e feminina, entre as encarnadas e o Nun’Álvares, em Castelo Branco. A Taça da Liga vai jogar-se na Póvoa de Varzim, a partir de quinta-feira. Benfica (detentor do troféu), Sporting, Sp. Braga, Leões de Porto Salvo, Fundão, Torreense, Belenenses e Caxinas disputam a prova masculima, enquanto Nun’Álvares, Novasemente, Feijó e Benfica discutirão o troféu feminino. O sistema de suporte de vídeo à arbitragem também será usado na fase final da Taça de Portugal e no playoff da Liga (masculina e feminina).