Tatinho reforça futsal do Sporting: «Clube maravilhoso, sério e grande»

Tatinho é reforço do Sporting. O ala internacional brasileiro, de 31 anos, chega aos leões proveniente do SC Corinthians e manifestou o seu orgulho por representar os leões. "Estou muito feliz por vestir esta camisola, deste clube maravilhoso, sério e grande. É uma equipa que ganha todos os títulos que disputa e eu chego para ajudar e conseguir o máximo possível de troféus", disse Tatinho aos meios oficiais do Sporting.O novo número 2 dos verde e brancos aponta já ao principal troféu europeu, nesta sua primeira passagem pelo futsal do Velho Continente: "Quero lutar pela UEFA Futsal Champions League. Estamos na final four e se Deus quiser vamos trazer esse título."Tatinho diz estar "bastante maduro" e explicou as suas características aos adeptos leoninos: "Sou um jogador de muita força, gosto de ir no 1x1, com a bola sou muito intenso e sem ela mais intenso ainda. O meu pé dominante é o direito, mas consigo jogar muito bem com a esquerda também. Desde pequeno que tenho essa facilidade de jogar com os dois pés", descreveu, rematando: "Este é o meu jogo e acho que vai dar muito certo aqui no Sporting."Tatinho fez toda a carreira no Brasil no que respeita ao futsal, mas começou... no futebol. E chegou mesmo a ser campeão da 2.ª divisão do Japão pelo Ventforet Kofu, em 2012. Reconhecendo que foi "difícil" fazer esta mudança dos relvados para os pavilhões, até "porque a tendência é o contrário", o ala garante que já está "adaptado" à modalidade que agora pratica.