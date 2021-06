Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Taynan deixa equipa de futsal do Sporting: «É com imenso aperto no peito que me despeço» Internacional cazaque representava os leões desde a época 2019/20





