Taynan: «Sporting tem um código moral e, por essa razão, peço desculpa a todos os sportinguistas»

Taynan usou novamente as redes sociais para pedir "desculpa a todos os sportinguistas" pela "atitude impulsiva" no dérbi com o Benfica, disputado ontem e referente à final da Taça da Liga de futsal."Sei que no Sporting a lei dos valores está acima de qualquer outra lei e que a falta de fair play do adversário não legitima a minha reação", vincou o jogador internacional pelo Cazaquistão, que à entrada para o minuto final do encontro entrou em campo, na condição de suplente, para cortar um lance de ataque dos encarnados , quando o resultado estava em 3-2 para os verde e brancos - que venceriam por 4-2.Recorde-se que Taynan já havia abordado o tema logo de madrugada . "Eu amo este clube, errei? Sim. Mas foi por impulso, por querer vencer, dar o título aos meus, por todo o nosso trabalho. Mas o regulamento diz por si só, podemos mudar a regra? Concordo. Mas é isso, quero pedir desculpa a alguns, mas joguei com o regulamento e amo este desporto", escreveu no Instagram, numa publicação que apagaria depois.O gesto de Taynan levou mesmo o Benfica a pedir a repetição da final. "A atitude de Taynan, jogador do Sporting, não pode ser tolerada nem relativizada, a bem da modalidade", afirmaram as águias, já esta manhã "Comunicado a todos os que me acompanham e sabem realmente quem sou!!!Sei que no Sporting CP a lei dos valores está acima de qualquer outra lei e que a falta de fair play do adversário não legitima a minha reacção. O Sporting CP tem um código moral e, por essa razão, peço desculpa a todos os Sportinguistas pela minha atitude impulsiva de ontem."