Taynan suspenso por 15 jogos devido a agressão ao árbitro

O cazaque de origem brasileira Taynan foi esta terça-feira alvo de uma pesadíssima punição por parte do Comité de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), ao ser sancionado em 15 jogos de suspensão devido a factos ocorridos nos momentos que se seguiram à final da Taça de Espanha de futsal. Em concreto uma agressão ao árbitro da partida (uma cabeçada), que lhe custou desde logo 13 encontros de suspensão. A esta pesada punição juntaram-se ainda mais dois encontros, um por invadir o terreno de jogo sem autorização e outra por "insultar ou menosprezar".Na base da fúria do ex-Sporting esteve a decisão arbitral na final entre o seu ElPozo Murcia e o Barcelona, que determinou a repetição do penálti defendido por Juanjo, que na altura daria o título à sua equipa. A cobrança foi repetida e os catalães acabariam por marcar e dar a volta ao texto para conquistar a prova.