Tiago Brito e Afonso Jesus acreditam nas chances do Benfica na Liga dos Campeões

Os jogadores Tiago Brito e Afonso Jesus acreditam nas possibilidades do Benfica na Liga dos Campeões de futsal, mas colocam o objetivo numa perspetiva jogo a jogo, a começar pelo embate com os cazaques do Kairat.

"É possível alcançarmos o título, mas há muita qualidade também nas outras equipas. Estão as oito melhores da Europa presentes, mas nós queremos pensar e focarmo-nos exclusivamente no jogo de quarta-feira. É essa mentalidade que temos", frisou à agência Lusa Tiago Brito, acrescentando: "Temos uma ambição grande, à imagem do clube que representamos".

Já o fixo Afonso Jesus demonstrou a sua felicidade por disputar, aos 23 anos, a sua primeira fase final da Liga dos Campeões, na qual estão presentes equipas "muito boas e competitivas", com "as suas mais-valias", que o Benfica tem de avaliar e preparar para "vencer jogo a jogo".

"Vou disputar a minha primeira fase final de uma Liga dos Campeões, no clube em que eu sempre sonhei. Acho que vai ser um momento muito importante, não só para mim, como também para o Benfica. Temos a ambição de jogo a jogo dar o nosso melhor. Depois, vamos ver o que acontece", assinalou à agência Lusa o jovem jogador.

O adversário nos quartos de final do torneio é o Kairat, do Cazaquistão, que se cruzou no caminho do Benfica na edição passada, na Ronda de Elite, com vitória benfiquista por 5-3, embora numa altura em que os dois conjuntos já se encontravam eliminados da competição.

"Penso que o Kairat é das equipas que melhor se reforçou das que vão estar presentes na 'final a oito'. Esperamos um adversário extremamente difícil. Tem cerca de quatro ou cinco reforços de grande nível e, por isso, esperam-nos grandes dificuldades, mas de certeza que estaremos à altura delas e prontos para tentar ultrapassá-las", realçou o ala Tiago Brito.

Para Afonso Jesus, o Kairat "é uma equipa muito competitiva, com jogadores muito experientes, que tem já muitos anos de futsal e destas competições", embora concentre o foco na equipa 'encarnada', que tem igualmente atletas preparados e "de muita qualidade".

"Estamos preparados fisicamente. Sabemos o trabalho que temos de fazer, sabemos o nosso jogo, que impomos em todos os jogos, seja o adversário que for. Depois, é uma questão de analisar alguns pormenores, ver algumas coisas que o adversário possa fazer, mas o importante é focarmo-nos em nós, no nosso trabalho e no nosso processo", expressou.

Entre os reforços e jogadores experientes do rival está Fernandinho, de 37 anos, que trocou o clube da Luz pelo Kairat no início desta temporada, depois de três anos no plantel às ordens do treinador Joel Rocha, num reencontro que os dois jogadores consideram ser "especial".

"É sempre especial jogar contra um amigo, mas, como o velho ditado português diz: 'Amigos, amigos, negócios à parte'", avisou Tiago Brito, enquanto Afonso Jesus ressalvou: "Ajudou-me muito. Espero que lhe corra bem o jogo, mas que, acima de tudo, o Benfica ganhe".

Tiago Brito, de 29 anos, confessou existir "uma ansiedade boa" no seio do plantel com a participação na 'final a oito' da prova continental, assente sobretudo na experiência da maior parte dos jogadores, já habituados a marcar presença em fases avançadas deste torneio.

Por outro lado, Afonso Jesus revelou sentir-se bem pelos minutos jogados, pela ajuda dada à equipa e pelas recentes chamadas à seleção portuguesa, na sua temporada de afirmação no Benfica, mas asseverou que "a época só se vai finalizar com títulos e medalhas ao peito".

O Benfica, que venceu a Liga dos Campeões em 2009/10, defronta o Kairat na quarta-feira, às 15:00 locais (14:00 em Lisboa), e, em caso de triunfo, defronta o vencedor do embate entre os espanhóis do FC Barcelona, detentores do título, e os eslovenos do FK Dobovec, no sábado.

A final da principal competição europeia de clubes de futsal está marcada para segunda-feira, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), no mesmo palco dos restantes jogos da 'final a oito', no pavilhão Dvorana Kresimir Coric, em Zadar, na Croácia.