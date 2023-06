Torreense sagra-se campeão da segunda divisão nacional de futsal

3 de junho de 2023. Uma data que fica para a história do futsal do Sport Clube União Torreense (SCUT) devido à conquista do cetro de campeão nacional da segunda divisão, um título inédito de um clube criado em 2018 e que de forma galopante ascendeu até ao topo da modalidade em Portugal - chegou pela primeira vez ao escalão maior em 2021/22. "Fizemos um investimento no sentido de recolocar o Torreense na Liga Placard. A aposta num treinador de grande qualidade como é o Carlos Teixeira, bem como no Alípio Matos, que dispensa qualquer tipo de apresentações, para coordenar a secção de futsal do Torreense, e obviamente termos um plantel com jogadores com muita qualidade deu os seus frutos e estamos muito felizes", começa por dizer em exclusivo aBruno Vitorino, o presidente da SAD torreense.O feito alcançado no passado sábado depois da vitória frente ao Paços de Ferreira, por seis bolas a quatro, na penúltima jornada da fase de apuramento de campeão foi o corolário duma temporada em que a turma do Oeste foi sem sombra de dúvidas a equipa mais regular e na qual apenas consentiu um desaire à partida para a última ronda. "Queremos continuar a cimentar a posição do Torreense no panorama do futsal nacional a exemplo do que temos feito com o futebol sénior masculino. Vamos tentar dar mais um passo seguro nesse sentido na próxima temporada onde queremos lutar por uma vaga no playoff", adianta o dirigente torreense.Refira-se que esta é a primeira subida do SCUT à Liga Placard conquistada dentro da quadra visto que na anterior a mesma surgiu na sequência de convite federativo.