Tragédia no futsal feminino: 4.ª melhor guarda-redes do mundo em 2018 morre aos 26 anos

O futsal feminino está de luto. Jhennifer Oliveira Camargo, uma guarda-redes de apenas 26 anos, morreu esta sexta-feira. A notícia foi confirmada pelo Rodiles FS, clube espanhol que milita no Grupo 2 da segunda divisão e que esta temporada está em perfeitas condições de assegurar a subida para o escalão principal de futsal feminino em Espanha.

"Hoje é um dia triste para a família do Rodiles FS e para o futebol de salão. Infelizmente temos que comunicar, que depois de um ano de luta, Jhennifer Oliveira morreu. A nossa jogadora, guarda-redes, companheira, amiga, família e agora a nossa luz. Chegou ao nosso clube em 2020, com um futuro promissor. Trabalhadora, lutadora, companheira e com uma felicidade contagiante. Nós amamos-te e vamos sentir muito a tua falta. A tua memória estará para sempre viva entre nós. Descanse em paz Jhenni", pode ler-se na nota publicada pelo clube, através das redes sociais.

Jhennifer Camargo era uma das guarda-redes de futsal feminino mas promissoras do mundo. Em 2018, a brasileira foi eleita a quarta melhor guarda-redes de futsal feminino nos UMBRO Futsal Awards, galardão que todos os ano premeia os melhores atletas da modalidade e que nesse ano foi vencido pela internacional portuguesa Ana Catarina, guardiã do Benfica.



Em comunicado, o Rodiles FS informou ainda que ficaram "suspensos" todos os jogos que o clube ia disputar este fim de semana.