Treinador do Benfica elogia arbitragem: «Que não sirva de desculpa constante para quando alguém perde»

Mário Silva não esqueceu as declarações de Nuno Dias, treinador do Sporting, após o final do jogo 2. Em declarações aos microfontes do 'Canal 11', após final da partida (3-2), o técnico do Benfica deixou elogios às três equipas que estiveram em campo, afirmando que "mesmo com os erros que tiveram", os árbitros ajudaram a que o jogo 3 da final fosse um duelo de excelência entre "duas das melhores equipas do mundo".

"[Resposta positiva após o jogo 1] Parece-me que sim. Primeiro tenho que deixar uma palavra às três equipas que estiveram aqui presentes porque com erros, que fazem parte, porque as três equipas erram, nós hoje tivemos aqui árbitros que conseguiram tornar um jogo de excelência, mesmo com os erros que tiveram. Isto que sirva de futuro e não de desculpa constante para quando alguém perde se poder agarrar a este tipo de situações para justificar o insucesso. Porque o que se passa aqui dentro destas quatro linhas é um duelo entre duas das melhores equipas do mundo, duas equipas que procuram constantemente a excelência e que se igualam em muitos momentos do jogo. Por vezes, uma consegue estar por cima da outra e, regra geral, a que consegue capitalizar isso, depois a eficácia desses momentos é que sai vencedora", começou por dizer o técnico das águias.





E continuou: "O jogo teve muitos momentos de equilíbrio, demos uma resposta muito positiva a um resultado que se tornou adverso. Sabemos que é muito importante marcar primeiro neste tipo de jogos, até porque os adeptos depois empurram a equipa assim como acontece em nossa casa. O futsal não vive de justiça, vive de eficácia e o Sporting foi mais feliz nesses lances. O próximo jogo é decisivo para as duas equipas, disse-o quando igualámos. A única coisa que garantimos hoje foi de tentar ganhar a final 3-2. Foi um jogo de excelência entre duas equipas de excelência. Vamos à procura de vencer o jogo em casa e tentar levar a negra para aqui. Nós podemos vencer em qualquer lado e o Sporting também. A equipa já começa a dar sinais de alguma fadiga, o que é natural, mas não nos vamos desculpar com isso."